Tennisster Lamens uitgeschakeld op grastoernooi van Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Tennisster Suzan Lamens is gestrand in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De mondiale nummer 125 verloor met 7-6 (5) 4-6 4-6 van de als vijfde geplaatste Oostenrijkse Anastasia Potapova. Zij treft de Turkse Zeynep Sönmez in de volgende ronde.

Lamens en Potapova zouden aanvankelijk dinsdag de baan op komen, maar de partij werd vanwege de regen verplaatst naar woensdag. Beide speelsters verloren in de eerste set een keer hun service. Lamens werkte daarna op 5-6 twee setpoints weg en was vervolgens de sterkste in de tiebreak.

Potapova, de nummer 27 van de wereld, won na een vroege break en een regenonderbreking de tweede set. In de derde set nam Lamens een 3-0-voorsprong, maar de Oostenrijkse draaide de zaken om met vier gewonnen games op rij.