Tennisster Lamens verslaat als tweede geplaatste Noskova in Rouen

ROUEN (ANP) - Tennisster Suzan Lamens heeft de kwartfinales van het WTA-toernooi van Rouen bereikt. De 25-jarige Nederlandse was in de tweede ronde duidelijk te sterk voor de als tweede geplaatste Tsjechische Linda Noskova. Het werd 6-4 6-1. In de eerste ronde versloeg Lamens de Canadese Bianca Andreescu.

Noskova is de huidige nummer 33 van de wereld, Lamens neemt de 69e plaats in. Voor een plek bij de laatste vier neemt Lamens het op tegen Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Lamens stond nog niet eerder tegenover de Française, de mondiale nummer 291.