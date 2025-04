Politie valt binnen bij Duitse tiener die gif maakte op zolder

ZEITHAIN (ANP/DPA) - De politie is in het oosten van Duitsland een huis binnengevallen waar een 16-jarige jongen gif gemaakt zou hebben. Hij had op de zolder van zijn ouderlijk huis een eigen laboratorium ingericht waar hij meerdere ampullen met een mengsel van ricine en aconitine gemaakt zou hebben. De jongen is niet aangehouden.

De politie viel het huis binnen om alle giftige stoffen en bewijsmateriaal te verzamelen. Het gebied rond het huis werd afgezet. Deskundigen van het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, waren erbij om de politie te adviseren.

De politie had het huis van de jongen al eerder doorzocht. Daarbij waren ook al kleine hoeveelheden gif gevonden. Daarna heeft de tiener "kennelijk" weer nieuwe ingrediënten bemachtigd om meer te produceren. Waarom hij dat deed, is nog niet duidelijk.

Ricine is extreem giftig. Het wordt gemaakt van de zaadjes van de wonderboom. Aconitine is afkomstig van monnikskap.