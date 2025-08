Tennisster Osaka dichter bij eerste titel in vierenhalf jaar

MONTREAL (ANP/AFP/RTR) - Viervoudig grandslamkampioene Naomi Osaka is weer een stap dichter bij haar eerste tennistitel in vierenhalf jaar. De 27-jarige Japanse versloeg de Oekraïense Elina Svitolina in Montreal (6-2 6-2) en is doorgedrongen tot de halve finales. Osaka behoort voor het eerst sinds 2022 tot de laatste vier van een WTA 1000-toernooi.

Osaka keerde vorig jaar terug na een zwangerschap en is er nog niet in geslaagd haar oude niveau te halen. De voormalig nummer 1 van de wereld pakte begin 2021 op de Australian Open haar vooralsnog laatste titel.

Osaka treft in de halve finales de verrassende Deense Clara Tauson. Zij klopte regerend Australian Open-kampioene Madison Keys. De Kazachse Elena Rybakina en de 18-jarige Canadese Victoria Mboko staan tegenover elkaar in de andere halve finale.