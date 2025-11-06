Oekraïne veroordeelt eerste Rus voor moord op krijgsgevangene

KYIV (ANP/RTR) - In Oekraïne is voor het eerst een Russische soldaat veroordeeld voor de moord op een krijgsgevangene. De 27-jarige Dmitri Koerasjov heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen.

Koerasjov heeft volgens de rechter in januari 2024 een Oekraïense militair doodgeschoten nadat die zich had overgegeven. Koerasjov werd kort daarna gevangengenomen door Oekraïense troepen. Hij heeft bekend, maar zei later juist weer onschuldig te zijn.

Volgens Oekraïne worden tientallen Oekraïense krijgsgevangenen in Russische gevangenschap gedood, wat neerkomt op een oorlogsmisdaad. Maar slechts weinig van de daders zijn daarna ook gevangengenomen door Oekraïne en kunnen daar dus berecht worden.