PARIJS (ANP) - Tennisster Arantxa Rus krijgt in de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi een andere tegenstandster. De Oekraïense Anhelina Kalinina trok zich terug voor het enkelspel en wordt vervangen door de Australische Olivia Gadecki.

Kalinina is momenteel de nummer 47 van de wereldranglijst, Gadecki staat 164e op de WTA-ranking. Rus vindt zichzelf terug op de 62e positie. De partij in de eerste ronde staat voor zondag op het programma, na de aanhoudende regen op zaterdag in Parijs.