Tennisster Rus strandt in eerste ronde op WTA-toernooi Linz

LINZ (ANP) - Tennisster Arantxa Rus is er bij het WTA-toernooi in Linz niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. De 34-jarige Zuid-Hollandse verloor in drie sets van de Roemeense Sorana Cirstea: 7-5 2-6 3-6.

Rus, de nummer 88 van de wereldranglijst, kwam in de eerste set met 4-1 achter. Ze knokte zich echter terug en pakte met twee breaks de set met 7-5. De Roemeense nummer 70 van de WTA-ranking was daarna beter in de tweede set en besliste die met een tweede break met 6-2. In de derde set ging het lang gelijk op, totdat Cirstea op 4-3 een breakpoint benutte. De Roemeense serveerde de partij daarna uit op haar eerste matchpoint.

Voor Rus was het de eerste partij sinds ze op de Australian Open in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Olga Danilovic.