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Tennisster Sabalenka met overmacht naar derde ronde US Open

Sport
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 4:03
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NEW YORK (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft op de US Open haar jacht op titelprolongatie voortgezet met een vlotte zege in de tweede ronde op de Russische qualifier Polina Jatsenko. De als eerste geplaatste Belarussische won in New York met 6-1 6-1 van de nummer 160 van de wereldranglijst.
Sabalenka (28) treft in de derde ronde Kamilla Rachimova, die eenvoudig Oksana Selechmetjeva versloeg: 6-3 6-0. Beide speelsters werden geboren in Rusland. Rachimova speelt onder de Oezbeekse vlag, Selechmetjeva heeft sinds mei de Spaanse nationaliteit.
Sabalenka won de laatste twee edities van de US Open. Naast haar overwinningen in New York veroverde ze ook twee keer de titel op de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de grandslamtoernooien. Ze verloor de finale in Australië, werd uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en ging onderuit in de vierde ronde op Wimbledon.
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