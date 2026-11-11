Tennisster Schuurs uitgeschakeld in dubbelspel op WTA Finals

INDIAN WELLS (ANP) - Tennisster Demi Schuurs is op de WTA Finals in Indian Wells uitgeschakeld in het dubbelspel. De 33-jarige Nederlandse verloor met haar Australische partner Ellen Perez haar tweede groepswedstrijd met 6-7 (2) 3-6 van de Amerikaanse Taylor Townsend en Kateřina Siniaková uit Tsjechië.

Schuurs en Perez waren de WTA Finals begonnen met een nederlaag tegen het Amerikaans/Spaanse koppel Nicole Melichar-Martinez en Cristina Bucs. Het duo sluit het toernooi later deze week af tegen de Italiaanse tennissters Sara Errani en Jasmine Paolini, die na twee partijen nog ongeslagen zijn.

Schuurs en Perez waren als zesde geplaatst in het slottoernooi van de WTA Tour, waarin naast de beste acht enkelspeelsters van dit jaar ook de beste koppels in het dubbelspel het tegen elkaar opnemen.

In het enkelspel ging de Amerikaanse Coco Gauff, de toernooiwinnares van 2024, met 3-6 3-6 onderuit tegen de Tsjechische Linda Nosková. Met de zege is de winnares van Wimbledon door naar de halve finales.