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Chinese universiteit kocht krachtige Nvidia-chips

Economie
door anp
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BEIJING (ANP/RTR) - Een universiteit met banden met het Chinese leger heeft krachtige chips van het Amerikaanse techconcern Nvidia bemachtigd, ondanks exportbeperkingen die dit moeten voorkomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van inkoopdocumenten.
De Polytechnische Universiteit van Noordwest-China heeft volgens Reuters vorige maand twee H200-chips gekocht voor 874.700 yuan (117.485 euro). Dit zijn grafische processoren die veel rekenwerk op zich kunnen nemen voor AI-toepassingen.
Omdat de technologie ook voor militaire doeleinden nuttig kan zijn, is een Amerikaanse vergunning verplicht voor de export. Die zou waarschijnlijk niet zijn afgegeven voor de verkoop aan de universiteit, die de VS in 2001 op een zwarte lijst plaatsten. Volgens de documenten kocht de universiteit de chips niet direct van Nvidia, maar van een ander bedrijf.
Het nieuws komt op een gevoelig moment voor Nvidia. Topman Jensen Huang gaf onlangs een affaire toe. Naar verluidt ging het om een verhouding met een Chinese spion.
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