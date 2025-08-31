Zverev verliest van Auger-Aliassime in derde ronde US Open

NEW YORK (ANP/DPA) - Alexander Zverev is uitgeschakeld in de derde ronde van de US Open. De als derde geplaatste Duitser verloor in vier sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime: 4-6 7-6 (7) 6-4 6-4.

Zverev maakte geen fitte indruk in New York. Hij had zichtbaar last van zijn rug en linkerbeen. "De pijn gaat pas weg als ik een injectie neem", zei hij. "Maar daarom heb ik niet verloren. Ik win hier al jaren mijn wedstrijden niet makkelijk."

De 28-jarige Zverev haalde vijf jaar geleden de finale van de US Open. De olympisch kampioen van de Spelen van Tokio wacht nog op zijn eerste winst van een grandslamtoernooi. Hij begon dit jaar met een plaats in de finale van de Australian Open. Op Wimbledon verloor hij al in de eerste ronde. Zverev worstelde naar eigen zeggen met mentale problemen. Hij was niet gelukkig op en buiten de tennisbaan.

Vijftig winners

De 24-jarige Auger-Aliassime speelde een goede wedstrijd. Hij sloeg vijftig winners, bijna twee keer zoveel als Zverev (29), die naar eigen zeggen veel te passief speelde. "Ik probeerde soms agressief te tennissen, maar dan vloog de bal overal heen."

Auger-Aliassime speelt in de achtste finales tegen Andrej Roeblev. De Rus boekte een moeizame zege op Coleman Wong uit Hongkong: 2-6 6-4 6-3 4-6 6-3.