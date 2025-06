Bestuur Partij voor de Dieren wil Ouwehand als lijsttrekker

DEN HAAG (ANP) - Het bestuur van de Partij voor de Dieren heeft Esther Ouwehand voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. Dat meldt de partij. In 2021 en 2023 stond Ouwehand ook bovenaan de kieslijst van haar partij.

Ouwehand is blij met de voordracht, zegt ze in een verklaring. "Nederland snakt naar groene en diervriendelijke keuzes waarmee de grote problemen worden opgelost." De PvdD-leden bepalen in september of Ouwehand daadwerkelijk lijsttrekker wordt.

De Partij voor de Dieren heeft momenteel drie zetels in de Tweede Kamer. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van peilingen, staat de partij op groei.