OM eist vier jaar cel tegen oud-proftennisser Dennis van S. voor herhaaldelijk seksueel misbruik van pupillen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam vier jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen de 50-jarige tennistrainer Dennis van S. uit Aalsmeer. De voormalig proftennisser, die ooit in de wereldtop-100 stond, wordt verdacht van seksueel misbruik van twee pupillen; twee broers die hij jarenlang trainde en begeleidde.

De oudste broer trok in 2009 bij Van S. en diens gezin in, om te ontsnappen aan spanningen thuis. Volgens het OM heeft de trainer hem vervolgens van de buitenwereld geïsoleerd en “rond trainingen en buitenlandse toernooien bij herhaling misbruikt”. Enkele jaren later coachte Van S. ook de jongere broer, met wie hij eveneens ontucht zou hebben gepleegd toen de jongen nog minderjarig was.

Broers misbruikt

In 2021 deed het jongste slachtoffer aangifte, waarna ook zijn oudere broer werd benaderd door de politie. Van S. werd in 2022 aangehouden, maar kwam later vrij in afwachting van zijn proces.

De verdachte heeft het seksueel contact met de oudste broer toegegeven, maar stelt dat dit “altijd vrijwillig” was. Het OM weerspreekt dat: van vrijwilligheid kon volgens de aanklager geen sprake zijn. De oudste broer sprak in de rechtbank over “de enorme prijs” die hij heeft betaald voor het vertrouwen dat hij in zijn trainer stelde.

Beroepsverbod

Het OM noemt de houding van Van S. “berekenend” en eist naast de celstraf ook een beroepsverbod van acht jaar. De tennistrainer zegt dat hij sinds het uitlekken van de zaak is “gecanceld”. De tennisbond KNLTB heeft hem inmiddels een ordemaatregel opgelegd, waardoor hij niet meer op tennisparken van de bond mag komen.

De advocaat van Van S. noemde de strafeis “buitensporig” en stelt dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 november.