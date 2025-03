VEH: terugverdientijd zonnepanelen stijgt naar 20 jaar

AMERSFOORT (ANP) - De terugverdientijd van zonnepanelen loopt op naar twintig jaar door de afschaffing van de salderingsregeling. Dat stelt belangenclub Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van nieuwe berekeningen van onderzoeksbureau Berenschot.

Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het afschaffen van de salderingsregeling in 2027. Via die gunstige regeling mogen mensen nu nog de stroomopbrengst van zonnepanelen wegstrepen tegen hun energieverbruik. In plaats daarvan ontvangen consumenten die elektriciteit terugleveren over twee jaar een vergoeding van hun leverancier.

De terugverdientijd van zonnepanelen hangt onder meer af van de stroomprijs, de kosten voor het terugleveren van stroom op het net en de terugleververgoeding. Volgens het onderzoek zijn de terugleverkosten naar verwachting even hoog als de terugleververgoeding, waardoor huishoudens met zonnepanelen vrijwel niets meer zouden ontvangen voor hun teruggeleverde zonnestroom.