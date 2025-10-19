Turners Deurloo, De Munck en Grünberg vroeg uitgeschakeld bij WK

JAKARTA (ANP) - Turners Bart Deurloo, Loran de Munck en Jermain Grünberg zijn bij de WK in Jakarta al vroeg uitgeschakeld. Na vier van de in totaal acht subdivisies staat het drietal al buiten de top-acht op respectievelijk rekstok, voltige en brug. Een plek bij de beste acht is nodig voor een plek in de toestelfinale. Meerkamper Casimir Schmidt moet nog lang afwachten of zijn score nog toereikend is voor de meerkampfinale (top-24).

Deurloo bezet met 13,833 punten voorlopig de negende plek aan rekstok. Grünberg liet aan brug punten liggen nadat hij het toestel toucheerde en staat met 13,666 punten voorlopig negende. De Munck kwam na twee vallen op voltige tot 11,666 punten en staat na vier subdivisies 42e. De tweevoudig winnaar van EK-zilver (2022, 2024) kampte de dagen voor de wedstrijd met een bacteriële infectie en was daardoor niet fit. Dat gold ook voor Schmidt, die door grote fouten op vloer en voltige tot een totaal van 74,463 punten kwam. Daarmee staat hij voorlopig twaalfde.

WK-debutant Elijah Faverus kwam op voltige en ringen eveneens niet in de buurt van een toestelfinale. Faverus staat met 13,966 voorlopig nog tiende op voltige. Er volgen nog vier subdivisies (twee op zondag, twee op maandag), waarna bekend wordt waar de resultaten de turners brengen.

'Landing had beter moeten zijn'

Deurloo was na afloop positief gestemd over zijn optreden. "Ik ben wel gewoon tevreden eigenlijk", zei Deurloo. "Qua netheid was dit een van mijn betere oefeningen. De landing van mijn afsprong had alleen wat beter moeten zijn. Dan zat het er misschien wel in."

De wereldtitelstrijd dit jaar is een individueel toernooi waarbij medailles te verdienen zijn in de meerkamp en op de verschillende toestellen. Bij de vrouwen komen Sanna Veerman en Naomi Visser in actie.