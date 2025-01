LONDEN (ANP) - De Nederlandse tennissters treffen Groot-Brittannië en Duitsland in Groep F van de kwalificaties voor de finales van de Billie Jean King Cup. Het driedaagse kwalificatietoernooi dat bestaat uit zes groepen met in totaal achttien teams vindt vanaf 7 april plaats in zes verschillende landen waaronder Nederland.

Eerder op de dag werd bekend dat de finales van het landentennistoernooi bij de vrouwen van 2025 tot 2027 in het Chinese Shenzhen worden gehouden.