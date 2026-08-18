ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tenniszussen Williams genieten ondanks nederlaag van terugkeer

Sport
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 9:24
anp180826075 1
CINCINNATI (ANP/RTR) - De tenniszussen Venus (46) en Serena Williams (44) hebben ondanks een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati genoten van hun terugkeer op de baan.
De twee Amerikaanse speelsters verloren in de nacht van maandag op dinsdag na een 1-1-stand in sets met 10-8 in de supertiebreak van de Oekraïense Marta Kostjoek en de Amerikaanse Peyton Stearns. "Ik vond het leuk, ik vond het bijzonder, ik vond het goed", vertelde Serena na afloop aan de media.
De zussen Williams hebben veertien keer een grandslamtoernooi in het dubbelspel gewonnen. De laatste keer dat ze samen speelden, was tijdens de US Open van 2022. Ze moesten zich dit jaar op Wimbledon terugtrekken vanwege een knieblessure van Serena, die in Londen wel in het enkelspel uitkwam.
loading

POPULAIR NIEUWS

51587727_m

Het verschil tussen dure en goedkope parfum heeft weinig met geur te maken

gepensioneerden-plezier-credit

Bijna iedereen verliest koopkracht in 2027 — behalve gepensioneerden: zóveel gaan zij erop vooruit

shutterstock_2737605707

Gratis geld is definitief voorbij — en dat voel je in je hypotheek, je pensioen en de staatsschuld

Hayden_Panettiere_2009_(Straighten_Crop)

Hayden Panettiere (36) overleden na hartstilstand, onderzoek naar mogelijke overdosis

155395911_m

Deze twee woordjes nemen Instagram compleet over. En iedereen begint zich eraan te ergeren

ANP-565586490

China opent bizarre snelweg door het Noordpoolijs, maar de prijs kan gigantisch zijn

Loading