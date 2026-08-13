Rijd je deze zomer over een Franse tolweg? Trap niet in deze nep-sms over openstaand tolbedrag

Franse tolwegen zonder slagbomen laten je vrolijk doorrijden. Precies daar zitten fraudeurs op te wachten: een sms over een openstaand tolbedrag van een paar euro, een betaallink, en weg zijn je bankgegevens.

Waarom die sms zo geloofwaardig lijkt

Op enkele Franse trajecten zijn de tolpoorten vervangen door portalen met camera's die je kenteken lezen. Je rijdt door en betaalt achteraf. Wie dat systeem niet kent, twijfelt dus terecht of er nog iets openstaat — en dat is exact het gaatje waar de oplichters in duiken.

De berichten zijn dit jaar bovendien beangstigend precies geworden. Sommige sms'jes noemen je voor- en achternaam, je kenteken en zelfs het model van je auto. Die gegevens komen niet van de tolmaatschappij, maar uit een groot datalek bij de Franse keuringsketen Autosur, waarbij in maart 2025 gegevens van zo'n vier miljoen klanten op straat kwamen te liggen.

Een bedrag van €6,80 betaal je zonder nadenken. Dat is precies de bedoeling.

Zo herken je het nepbericht

Het gevraagde bedrag is bijna altijd klein: meestal iets van €6,80, in de praktijk vaak onder de tien euro. Verder valt op:

Een dringende toon: laatste herinnering, betaal snel om een boete te voorkomen, dreigen met honderden euro's aan kosten.

Een directe betaallink naar een pagina die de site van de tolmaatschappij nabootst.

Een afzender met een gewoon mobiel nummer, in Frankrijk beginnend met 06 of 07.

Echte tolmaatschappijen sturen nooit een sms met een betaallink. Officiële sms'jes van Vinci Autoroutes komen van de afzender VINCI, 36035 of 36105, en echte mails eindigen op domeinen als @ulys.com of @vinci-autoroutes.com.

Wat je echt moet betalen, en wanneer

Betalen zonder slagboom gaat op drie manieren: automatisch met een tolbadge, online op de site van de beheerder door je kenteken in te voeren, of bij een tabakszaak met het Nirio-logo. Op de A13/A14 tussen Parijs en Caen en op de A79 tussen Montmarault en Digoin heb je daarvoor 72 uur; bij afrit Boulay op de A4 bij Metz geldt online een termijn van tien dagen.

Twijfel je? Typ zelf het adres van de tolbeheerder in en vul je kenteken in.

Wat het kost als je écht vergeet

Vergeet je te betalen, dan valt er geen sms maar een betaalbericht op je huisadres. Bovenop het tolbedrag komt dan €10 als je binnen vijftien dagen betaalt, €90 daarna, en na twee maanden een verhoogde boete van €375. Elke rit wordt apart afgerekend: een dagje heen en terug levert dus twee berichten op.

Toch geklikt? Doe dit direct

Bel meteen je bank en laat je kaart blokkeren. Een frauduleuze sms kun je in Frankrijk gratis doorsturen naar 33700; in Nederland meld je het bij de Fraudehelpdesk via 088-786 7372 of het meldformulier.

Feiten op een rijFree flow rijdt nu op de A79 (88 km), de A13/A14 tussen Parijs en Caen (circa 210 km) en op afrit 36 van de A4 bij Boulay. De uitrol loopt tot 2027. Betalen kan via aliae.com (A79) of sanef.com. Bij niet betalen loopt de rekening op tot €375 per rit.

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