Titelprolongatie teamsprinters op WK baan niet vanzelfsprekend

SANTIAGO/ARNHEM (ANP) - Met vrijwel zeker de Britten als voornaamste concurrent staan Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg woensdagavond bij de WK baanwielrennen in Chili voor de zware taak hun wereldtitel op de teamsprint te verdedigen. Vaak lukte dat de afgelopen jaren met overmacht, maar ditmaal lijkt prolongatie niet vanzelfsprekend.

De Britten hebben voor het eerst de beschikking over Matthew Richardson, een geboren Engelsman met twee paspoorten die voorheen voor Australië uitkwam. Met de topsprinter, die op de Olympische Spelen van Parijs zowel op de sprint als de keirin tweede werd achter Lavreysen, hebben de Britten een sterke ploeg. "Ik ben heel benieuwd hoe ze dat team om hem heen hebben gebouwd", zei Lavreysen, die sinds vrijdag in de Chileense hoofdstad Santiago verblijft, eerder tijdens een persmeeting. "Het belooft een spannend toernooi te worden."

De mannen rijden woensdag kort na de vrouwen rond 20.30 uur (Nederlandse tijd) eerst de kwalificaties. Daarna volgt de eerste ronde. De finale is rond 01.00 uur.