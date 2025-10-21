ECONOMIE
Komen er vreemde geluiden uit je vaatwasser? Dit moet je doen

tips
door Désirée du Roy
dinsdag, 21 oktober 2025 om 13:51
ANP-537173948
Je zit lekker op de bank terwijl de vaatwasser draait en dan hoor je ineens een vreemd gebrom, gepiep of gebonk. O jee, het zal toch niet?! Toch hoeft dat niet meteen te betekenen dat je apparaat stuk is. Veel geluiden die een vaatwasser maakt, zijn gelukkig onschuldig.
Piepjes?
Geen zorgen. Dat is meestal gewoon een melding dat het programma klaar is. Vind je de piep te luid, dan kun je in de handleiding kijken hoe je die zachter zet of uitzet.
Zoemen en schuren
Je hoort vaak gezoem wanneer de pomp water afvoert; dat betekent juist dat de machine goed werkt. Een schurend geluid kan erop wijzen dat er iets vastzit bij het rotorblad boven het filter. Even controleren en schoonmaken dus.
Brommen
Een brom wijst meestal op een verstopt filter onderin. Maak je filters regelmatig schoon, want daar begint bijna elk vaatwasserprobleem. Een citroenpitje of het lipje van een frisdrankblikje kan de boel al helemaal in het honderd gooien.
Tikken of bonken
Tikken of bonken komen vaak door een te volle machine. Zorg dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien en dat borden en pannen voldoende ruimte hebben.
Fluit of piept je vaatwasser hard?
Een fluitend geluid kan betekenen dat de inlaatklep versleten is. In dat geval is het slim om een witgoedmonteur te bellen.
Hoor je lawaai tijdens het vullen van de machine, controleer dan of de toevoerslang niet geknikt is en de kraan goed openstaat. Komt het geluid juist bij het afpompen, dan kan er sprake zijn van een verstopping in de afvoer of pomp.
Wie moet je bellen?
Bij fluitende of mechanische geluiden: de witgoedmonteur.
Bij problemen met vullen of afpompen: de rioolspecialist – het probleem zit waarschijnlijk in de leidingen. Let op dat je een monteur of rioolspecialist belt die goed aangeschreven staat en spreek van tevoren de (voorrij)kosten door.
Geen stress
Vreemde geluiden hoeven niet altijd het ergste te betekenen. Maar hoe eerder je ze laat checken, hoe kleiner de kans op dure schade. En wie zijn machine goed onderhoudt, kan er jarenlang plezier van hebben.
Sommige vaatwassers draaien na vijftien jaar nog als nieuw. Kortom: luister goed, maak een rondje om de staat van de machine te inspecteren en bel op tijd een expert als je het zelf niet kunt verhelpen. Zo blijft je vaatwasser stil, schoon en betrouwbaar zijn werk doen.
Bron: Schoonmakenmetmarja.nl

