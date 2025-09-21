Titelprolongatie tennissers Team Europa ver weg in Laver Cup

SAN FRANCISCO (ANP) - De tennissers van Team Europa moeten na nederlagen van Carlos Alcaraz en Alexander Zverev hopen op een wonder om de titel in de strijd om de Laver Cup te prolongeren. Team Wereld leidt met 9-3. De Europeanen moeten op de slotdag alle vier nog resterende partijen winnen om een nederlaag te voorkomen.

Op de derde dag van het in 2017 geïntroduceerde showtoernooi, dat dit jaar in San Francisco wordt gehouden, leveren overwinningen 3 punten op. Het team dat als eerste 13 punten haalt, is de winnaar van het prestigieuze evenement.

Team Europa was de tweede dag begonnen met een 3-1-voorsprong, maar verloor alle vier de partijen, die de winnaar telkens 2 punten opleverden. De Spanjaard Alcaraz verloor van de Amerikaan Taylor Fritz (3-6 2-6), de Duitser Zverev van de Australiër Alex de Minaur: 1-6 4-6. Omdat ook de partij van de Deen Holger Rune (tegen de Argentijn Francisco Cerundolo) en het dubbelspel verloren gingen, waren alle 8 te verdienen punten voor Team Wereld.

Tot nu toe won Team Europa het toernooi vijf van de zeven keer.