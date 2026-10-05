Titelverdediger Alcaraz bereikt finale in Tokio

TOKIO (ANP) - Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spaanse tennisser versloeg in de halve finale in drie sets zijn landgenoot Jaume Munar: 5-7 6-3 6-1.

Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale in Tokio op tegen de winnaar van de partij tussen de Tsjech Jiří Lehečka en Valentin Vacherot uit Monaco.

Tegen Munar, de nummer 49 van de wereldranglijst, kwam Alcaraz in de eerste set nog op een break voorsprong. Hij verloor daarna echter twee keer zijn eigen opslagbeurt. Met drie breaks in de tweede set dwong hij een derde set af. Daarin liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint.