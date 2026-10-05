Ook vandaag worden in ons land 1,4 miljoen kippen gedood (en niet door de wolf)

Voor dieren is Nederland een bloedbad. In 2025 werden in Nederland gemiddeld ruim 1,46 miljoen dieren per dag geslacht, op basis van de meest recente complete jaargang van het CBS. Veruit het grootste deel betreft kippen: gemiddeld ongeveer 1,42 miljoen per dag. De cijfers zijn jaargemiddelden; de feitelijke aantallen schommelen per maand en rond feestdagen.

Dat een heel klein deel onverdoofd wordt geslacht is niet het echte probleem

Gemiddeld per dag in 2025

Diersoort Aantal per jaar Gemiddeld per dag Kippen 518.364.600 1.420.177 Varkens 14.103.500 38.640 Rundvee totaal 1.910.900 5.235 Waarvan: kalveren 1.365.500 3.741 Waarvan: volwassen runderen 545.400 1.494 Schapen incl. lammeren 515.300 1.412 Geiten 205.200 562 Totaal van deze categorieën 535.099.500 1.466.026 Grootheid Schatting Pluimveevlees voor Nederlandse menselijke consumptie circa 396.000 ton per jaar Omgerekend naar kippen circa 165–170 miljoen per jaar Omgerekend per dag circa 450.000–465.000 kippen Aandeel van in Nederland geslachte kippen circa 32%

Brongegevens: CBS, Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort. De CBS-cijfers over 2025 zijn nog als voorlopig aangeduid.

Wat valt op?

Kippen vormen circa 96,9 procent van het totaal in deze CBS-indeling: ongeveer 1,42 miljoen dieren per dag.

Na kippen zijn varkens de grootste categorie, met gemiddeld bijna 38.700 slachtingen per dag.

Bij rundvee gaat het merendeel om kalveren: circa 3.700 per dag, tegenover ongeveer 1.500 volwassen runderen.

Schapen en geiten zijn naar aantallen veel kleinere categorieën, maar samen gaat het nog steeds om bijna 2.000 dieren per dag.

Belangrijke afbakening

Dit zijn niet simpelweg alle dieren die in Nederlandse slachthuizen worden gedood. Het CBS definieert de reeks als het aantal voor slacht goedgekeurde dieren dat door Nederlandse agrarische bedrijven voor de slacht is aangeboden. Daardoor zijn de cijfers het best te gebruiken als officiële statistiek over de Nederlandse vleesproductie, niet zonder meer als een telling van ieder individueel dier dat fysiek in een Nederlands slachthuis terechtkomt.

Sinds augustus 2026 publiceert het CBS vleeskuikens en overige kippen bovendien samen als ‘kippen totaal’. Eerdere overzichten die op 2017 of 2018 zijn gebaseerd, komen vaak uit op ruim 1,7 miljoen per dag, mede doordat de pluimveeslachtingen destijds hoger lagen.

Hoeveel van die kippen eten in Nederland op?

Ruwweg 165 tot 170 miljoen kippen per jaar worden gegeten door mensen in Nederland. Dat komt neer op ongeveer 450.000 tot 465.000 kippen per dag — dus naar schatting circa een derde van de ruim 1,4 miljoen kippen die hier dagelijks worden geslacht.

Wat gebeurt er met de rest?

De overige ongeveer 950.000 dagelijks geslachte kippen worden niet allemaal “over”. Nederland is een grote producent en exporteur van pluimveevlees. Bovendien worden verschillende delen verschillend afgezet: Nederlandse consumenten kopen relatief vaak filet en dijfilet, terwijl onder meer poten, vleugels, orgaanvlees en andere delen veelal naar andere Europese markten of landen daarbuiten gaan.

En van al deze dieren zou het veel beter zijn als ze niet werden opgegeten. Voor die dieren en voor de mensheid.