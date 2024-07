Titelverdediger Koolhof uitgeschakeld in dubbelspel Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Wesley Koolhof is uitgeschakeld in de tweede ronde van het mannendubbel van Wimbledon. De 35-jarige tennisser verloor met zijn dubbelpartner Nikola Mektic uit Kroatië van het Britse koppel Charles Broom en Arthur Fery in twee sets: 7-6 (4) 7-6 (5).

Koolhof won vorig jaar de dubbeltitel op Wimbledon met de Brit Neal Skupski. Dat was zijn tweede dubbelspeltitel op een grandslamtoernooi. Hij won een jaar eerder met de Japanse Ena Shibahara het gemengd dubbel van Roland Garros.

De dubbelspelspecialist had al aangekondigd na dit seizoen te stoppen. Op de Olympische Spelen in Parijs vormt hij een dubbel met Tallon Griekspoor.