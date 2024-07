Leider Franse Groenen: we hebben gewonnen en nu gaan we regeren

PARIJS (ANP/DPA) - De Franse Groenen willen regeren na de verrassende verkiezingsoverwinning van de nieuwe linkse alliantie Nieuw Volksfront (NFP) waaraan zij deelnamen. "We hebben gewonnen en nu gaan we regeren", zei de leider van de Groene Partij, Marine Tondelier, nadat een exitpoll een grote winst voor de NFP had voorspeld.

"Vanavond heeft de sociale rechtvaardigheid gewonnen, vanavond heeft de ecologische rechtvaardigheid gewonnen en vanavond heeft het volk gewonnen en nu begint het nog maar net", zei Tondelier. "Er is enorm veel hoop gecreëerd door deze linkse coalitie."

De nieuwe linkse alliantie van Groenen, socialisten, communisten en linksen werd pas vier weken geleden gevormd, benadrukte ze.