ROME (ANP) - Tennisster Iga Swiatek is vroegtijdig uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Rome. De als tweede geplaatste Poolse verloor in de derde ronde van de Amerikaanse Danielle Collins: 6-1 7-5.

Swiatek won het graveltoernooi in Rome vorig jaar door Aryna Sabalenka in de finale te verslaan. Dat was haar derde titel in de Italiaanse hoofdstad. Dit seizoen wist de 23-jarige Poolse voormalig nummer 1 van de wereld nog geen individuele titel te winnen.