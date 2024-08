Tjin A-Lim naar herkansingen op 100 meter horden op Spelen

SAINT-DENIS (ANP) - Maayke Tjin A-Lim heeft zich op de Olympische Spelen van Parijs niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100 meter horden. De 26-jarige atlete uit Hoorn eindigde als zevende in haar heat in een tijd van 12,98 en daarmee schoot ze ruim te kort. De eerste twee plaatsten zich direct. Tjin A-Lim mag nu donderdagochtend een herkansing lopen. Herkansingen zijn nieuw in het olympisch atletiektoernooi.

Tjin A-Lim liep vorige zomer al de limiet voor de Spelen met een tijd van 12,66. Dit jaar kwam ze nog niet aan die tijd.