Topatleet Tola keert in oktober terug naar marathon Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Olympisch kampioen Tamirat Tola staat op 19 oktober aan de start van de marathon van Amsterdam. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend. De 33-jarige Ethiopiër won eerder in 2021 de wedstrijd in de hoofdstad in een tijd van 2.03.39, wat nog altijd een parcoursrecord en zijn persoonlijk record is.

Tola veroverde tijdens de Spelen van Parijs goud in een tijd van 2.06.26. Drie jaar geleden werd hij ook wereldkampioen marathon en won hij de marathon van New York.

"We zijn ongelooflijk trots dat een atleet van dit kaliber opnieuw voor onze marathon kiest", zei wedstrijddirecteur René Wit via de organisatie. "Zijn internationale doorbraak begon hier, met zijn overwinning in Amsterdam in 2021. Dat hij nu, na al zijn indrukwekkende prestaties van de afgelopen jaren, terugkeert naar waar het allemaal begon, maakt zijn deelname tijdens deze jubileumeditie extra bijzonder."

De marathon van Amsterdam viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Vorig jaar won de Ethiopiër Tsegaye Getachew de wedstrijd voor de tweede keer.