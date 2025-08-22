Topsprinter Milan verlengt contract bij Lidl-Trek tot eind 2029

DEINZE (ANP) - De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft zijn contract tot eind 2029 verlengd bij Lidl-Trek. De 24-jarige topsprinter rijdt sinds begin 2024 voor de Amerikaanse ploeg.

"De sfeer bij Lidl-Trek is echt bijzonder, de mensen hier zijn al snel een tweede familie voor me geworden en dat maakt een enorm verschil als je alles geeft op de fiets", zei Milan via zijn ploeg. "We hebben al een aantal ongelooflijke momenten gedeeld en ik ben enorm trots op wat we tot nu toe samen hebben bereikt: meerdere etappezeges in grote rondes, leiderstruien en altijd samen vechten als één team."

Milan won tijdens de afgelopen Tour de France twee etappes en veroverde de groene trui. Vorig jaar boekte hij drie ritzeges in de Giro d'Italia, waar hij eveneens het puntenklassement won. In totaal heeft hij op de weg 24 overwinningen op zijn naam staan tijdens zijn carrière.