ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Topsprinter Milan verlengt contract bij Lidl-Trek tot eind 2029

Sport
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 10:53
anp220825096 1
DEINZE (ANP) - De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft zijn contract tot eind 2029 verlengd bij Lidl-Trek. De 24-jarige topsprinter rijdt sinds begin 2024 voor de Amerikaanse ploeg.
"De sfeer bij Lidl-Trek is echt bijzonder, de mensen hier zijn al snel een tweede familie voor me geworden en dat maakt een enorm verschil als je alles geeft op de fiets", zei Milan via zijn ploeg. "We hebben al een aantal ongelooflijke momenten gedeeld en ik ben enorm trots op wat we tot nu toe samen hebben bereikt: meerdere etappezeges in grote rondes, leiderstruien en altijd samen vechten als één team."
Milan won tijdens de afgelopen Tour de France twee etappes en veroverde de groene trui. Vorig jaar boekte hij drie ritzeges in de Giro d'Italia, waar hij eveneens het puntenklassement won. In totaal heeft hij op de weg 24 overwinningen op zijn naam staan tijdens zijn carrière.
Vorig artikel

IGJ onderzoekt laboratorium na datadiefstal bevolkingsonderzoek

Volgend artikel

Inspectie doet onderzoek naar laboratorium vanwege enorme datadiefstal bevolkingsonderzoek

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd