Inspectie doet onderzoek naar laboratorium vanwege enorme datadiefstal bevolkingsonderzoek

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 22 augustus 2025 om 10:56
bijgewerkt om vrijdag, 22 augustus 2025 om 11:21
ANP-533595623
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat onderzoek doen naar het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk. Hackers hebben daar onlangs gegevens gestolen van meer dan 485.000 vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het onderzoek richt zich op de informatiebeveiliging, meldt de inspectie vrijdag.
Hackerscollectief Nova drong begin juli digitaal binnen bij laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk, dat betrokken is bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ze stal medische en persoonlijke informatie van zo’n 485.000 vrouwen, waaronder NAW-gegevens, BSN-nummers en testuitslagen. Volgens Nova zijn 300 GB data gekopieerd, waarvan 100 MB al op het dark web is verschenen. Onder druk zou het lab losgeld hebben betaald om verdere publicatie te voorkomen. Nova eist nu opnieuw elf bitcoins (ruim €1 miljoen) omdat de politie zich ermee bemoeide, wat volgens hen een afspraak schond.

