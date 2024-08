Tour de Femme: ook vrouwen kunnen nu rijk worden van wielrennen

Het vrouwenwielrennen heeft in twee decennia enorme stappen gezet, in aandacht, in professionaliteit, in sponsoring en media-aandacht en dus ook salariering. Het is niet lang gelden dat de gemiddelde renster van een serieuze ploeg al blij moest zijn als de sport haar geen geld kostte.

Maar die tijden zijn voorbij. Waar rensters vroeger slechts een klein bedrag per maand verdienden, liggen de gemiddelde salarissen nu rond de €80.000 per jaar. Toprensters kunnen zelfs tonnen per jaar verdienen verdienen. De allerbesten hoeven zich na hun carriere nog amper druk te maken over geld. Er gaat zelfs een gerucht dat de Nederlandse Demi Vollering, de Tour de France Femmes-winnaar van vorig jaar, een miljoen per jaar kreeg aangeboden door een ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens voormalig Nederlands kampioen Iris Slappendel, nu dagelijks de horen en zien bij HBO dat in heel europa de Tour rechstreeks uitzend, is de sport niet meer te vergelijken met toen zij in 2004 haar profcarrière begon. ‘De eerste drie jaar verdiende ik €75 per maand’, zegt ze tegen het FD . De enige manier om op hoog niveau te blijven fietsen was door er parttime bij te werken. Niet ideaal met minstens dertig trainingsuren per week.

Het verschil met de top van de mannen is nog steeds groot.