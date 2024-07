Tourpeloton na eerbetoon aan overleden Drege vertrokken

TROYES (ANP) - Na een emotioneel eerbetoon aan de zaterdag in de Ronde van Oostenrijk aan de gevolgen van een val overleden Noorse wielrenner André Drege is het wielerpeloton rond 13.15 uur in Troyes vertrokken voor de negende etappe van de Tour de France. Het is een bijzondere rit met onderweg veertien gravelstroken waarop de kans op lekke banden groter is dan normaal.

Niet iedereen is blij met een Strade Bianche-achtig parcours in een rittenkoers. Een klassementsrenner kan door pech zo maar tijd verliezen op zijn concurrenten.

Na de geneutraliseerde start volgt een rit met vier hellingen van de vierde categorie, maar het draait vooral om de 32 kilometer over ongeasfalteerde wegen. De laatste gravelstrook ligt op 10 kilometer van de finish, die net als de start in Troyes is. De eerste renners worden rond 18.00 uur terugverwacht.

De Sloveen Tadej Pogacar leidt met 33 seconden voorsprong op de Belg Remco Evenepoel, die de witte jongerentrui draagt. De Eritreeër Biniam Girmay heeft na zijn tweede ritzege de groene puntentrui stevig om zijn schouders. Jonas Abrahamsen uit Noorwegen draagt nog altijd de bollentrui als leider van het bergklassement.