Frans Duijts openhartig over drankgebruik: 'Geen liters Bacardi per dag, maar per wéék!'

Er gaat volgens volkszanger Frans Duijts een hardnekkig broodjeaapverhaal rond dat hij vroeger liters sterke drank per dag dronk. Dit is volstrekte onzin, zegt hij in de Beau Monde . “Dat was per wéék!”

Duijts ergert zich aan de journalisten die dingen opblazen in de media. Vaak worden dingen uit zijn verband getrokken of uit proportie gehaald, klaagt hij. En zo ook een bericht over zijn vermeende buitensporige alcoholconsumptie.

Slok op een borrel

“Daar stond iets héél raars over in de media”, legt Frans uit. “Dat er bij mij liters Bacardi per dag doorheen zijn gegaan. Ik heb vroeger best wat gedronken, dat zul je mij niet horen ontkennen. Maar dat waren hoogstens een paar liter per week, niet een paar liter per dag.”

Het scheelt een slok op een borrel of je een paar liter Bacardi per week drinkt of per dag, aldus de zingende voedingsdeskundige. “Als je zulke hoeveelheden tot je neemt, dan kun je niet meer functioneren. Dan gaat het niet goed, zeg maar.”

Dronken avond

Wanneer was de ras-entertainer voor het laatst dronken? “Vorige week had ik een optreden bij kennissen. Daar stond de rosé breed uitgestald op tafel. Nadat ik had gezongen, heb ik daar wel even een borreltje gedaan. En niet eentje ook, haha. Het was niet zo dat ik niet meer kon lopen, maar ik had wel een drankje op.”

“Ik hou ervan. Dat is een beetje een valkuil natuurlijk, maar ik wil mezelf dat ook niet ontzeggen. Veel mensen denken: hij is een volkszanger, dus hij zal wel gek zijn op bier. Maar bier drink ik niet. Wat ik wel lekker vind, is op z’n tijd een wodkaatje of andere sterke drank”, besluit Duijts.