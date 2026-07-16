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Tourpeloton onderweg in twaalfde rit voor mogelijk laatste sprint

Sport
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 14:25
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MAGNY-COURS (ANP) - Het Tourpeloton is vanaf Circuit Nevers Magny-Cours vertrokken voor de twaalfde etappe. De kans op een nieuwe massasprint is groot in finishplaats Chalon-sur-Saône, omdat er geen zware beklimmingen op het programma staan. De laatste is na 162 kilometer, op 17 kilometer van de finish. Het wordt mogelijk de laatste sprint van deze Ronde van Frankrijk.
De Noor Søren Wærenskjold was woensdag in de elfde etappe de snelste in een wederom chaotische massasprint. De Nederlander Olav Kooij kwam net tekort voor zijn tweede ritzege en werd tweede. Landgenoot Huub Artz was met de vijfde plaats opnieuw dicht bij het podium.
De Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van 3.36 minuten op zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard, die als nummer 2 van het bergklassement de bolletjestrui draagt. De Deen Mads Pedersen gaat proberen zijn leidende positie in het puntenklassement te verdedigen.
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