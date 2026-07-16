Watertekort in Nederland, extra maatregelen nodig vanwege droogte

DEN HAAG (ANP) - In Nederland is sprake van een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na een advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling om naar dit niveau op te schalen. Overheden en drinkwaterbedrijven buigen zich over nieuwe maatregelen om het water te verdelen, al is nog niet zeker wat die inhouden.

Als voorbeelden van maatregelen noemt het ministerie de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Mogelijk wordt de stuw in de Lek bij Hagestein iets opengezet om extra zoet water naar het westen te laten stromen en zout water terug te dringen.

De stap heeft vooral gevolgen voor het overleg, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Het wordt makkelijker om bepaalde maatregelen in te zetten, vooral als die meerdere regio's treffen."

Droogstaande sloten

De waterstanden van de rivieren zijn verder verslechterd. "In bepaalde regio's staan de sloten droog", aldus de woordvoerder. "Dat is de afgelopen weken niet beter geworden en gaat de komende weken ook niet veel beter worden."

Het ministerie benadrukt dat er genoeg drinkwater beschikbaar blijft. Het advies blijft om "bewust" met drinkwater om te gaan.