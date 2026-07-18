Tourpeloton onderweg voor bergetappe in de Vogezen

MULHOUSE (ANP) - Het wielerpeloton in de Tour de France is met zware regen vanuit Mulhouse vertrokken voor de veertiende etappe, de tweede in de Vogezen. De rit van zaterdag is zwaarder dan die van een dag eerder. Met de Grand Ballon, Ballon d'Alsace en Col du Haag staan drie beklimmingen van de eerste categorie op het programma. De top van Col du Haag ligt op 6 kilometer van de finish in Le Markstein.

De Ronde van Frankrijk had een keer eerder Le Markstein als finishplaats. Toen was de Sloveen Tadej Pogačar de beste. De wereldkampioen staat deze Tour al op drie ritzeges en in zijn hele carrière op 24. In het algemeen klassement verdedigt de viervoudig winnaar een voorsprong van 3.36 minuten op de Deen Jonas Vingegaard.

De laatste week in de Tour draait ook om de strijd om het bergklassement. Daarin heeft geletruidrager Pogačar ook een ruime voorsprong; nummer 2 Vingegaard draagt de bolletjestrui. Voor de sprinters wordt het overleven. De groene puntentrui hangt nog altijd om de schouders van de Deen Mads Pedersen.