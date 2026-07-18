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Van Zanen: groot drugslab in woonwijk volstrekt onverantwoord

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 13:43
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DEN HAAG (ANP) - Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag noemt het grote drugslab dat is aangetroffen in de Haagse Meidoornstraat "niet alleen absoluut illegaal, maar ook volstrekt onverantwoord in een drukke woonwijk". Van Zanen is vrijdagavond langs de locatie gefietst "om iedereen die daar aan het werk was een hart onder de riem te steken", laat hij via een woordvoerder weten.
"Ik begrijp heel goed dat dit veel onrust en zorgen geeft. Niemand wil dit soort gevaarlijke activiteiten zo dicht bij huis", aldus Van Zanen. "We doen er alles aan om de buurt veilig te houden en de bewoners zo snel mogelijk duidelijkheid te geven."
Tientallen woningen rond het pand zijn zaterdag opnieuw ontruimd. Hulpdiensten zijn bezig met het verwijderen van alle spullen uit het drugslab, waarbij een risico bestaat dat er gevaarlijke stoffen lekken. Volgens de veiligheidsregio gaat het om "zeer grote hoeveelheden" verschillende stoffen die afgevoerd moeten worden.
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