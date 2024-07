Tourpeloton zonder Pedersen op weg voor achtste etappe

SEMUR-EN-AUXOIS (ANP) - Kort na 13.00 uur zijn in een regenachtig Semur-en-Auxois 173 renners vertrokken voor de achtste etappe van de Tour de France. Het is een rit met enkele hellingen in de beginfase en halverwege, terwijl ook de laatste kilometer licht omhoog loopt. De finish in Colombey-les-Deux-Églises wordt verwacht rond 17.20 uur.

Hoewel de rit op zijn lijf geschreven leek ging Mads Pedersen niet meer van start. De Deense oud-wereldkampioen van Lidl-Trek ondervindt nog te veel last van blessures die hij opliep bij een val in de massasprint van woensdag.

De Sloveen Tadej Pogacar verscheen opnieuw in de gele leiderstrui aan de start. De Eritreeër Biniam Girmay, die met Pedersen een concurrent zag wegvallen, draagt het groen van het puntenklassement. De bergtrui is in handen van de Noor Jonas Abrahamsen. De Belg Remco Evenepoel, vrijdag winnaar van de zevende etappe, hult zich als beste jongere opnieuw in de witte trui.