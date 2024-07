Tourwinnaar Pogacar in Friesland dankzij 'combinatie factoren'

DEN HAAG (ANP) - De grote namen uit de Tour de France staan zoals gebruikelijk in de periode na de Franse rittenkoers weer aan de start van criteriums in Nederland en België. Door de veranderingen in het wielrennen blijkt het vastleggen van de renners echter lastiger dan vroeger. "Vroeger was een criterium het beleg op je boterham, maar iemand als Tadej Pogacar hoeft het voor het geld niet te doen", zegt John van den Akker, die verantwoordelijk is voor het contracteren van de renners.

"Het wielrennen is enorm veranderd", legt de oud-renner uit tegenover het ANP. De stijging van de salarissen is slechts een van de factoren waar hij mee te maken heeft als bemiddelaar tussen de organisaties van de criteriums en de renners. "Renners moeten willen, kunnen en mogen. Ze moeten toestemming krijgen van hun ploeg. Dat is bij Pogacar dan weer makkelijker, aangezien zijn ploeg veel aan hem te danken heeft."

De indeling van het seizoen is ook anders, voegt Van den Akker toe. "Tegenwoordig zijn renners voor de Tour al zes weken weg van huis geweest door trainingen en hoogtestages. Na drie weken Tour willen ze hun familie natuurlijk ook zien."

'Op intuïtie'

Ondanks de verschillende obstakels staat Pogacar dinsdagavond aan de start in het Friese Surhuisterveen. Zonder dat er extreem hoge bedragen zijn betaald. "Het was mogelijk door een combinatie van factoren. Vorig jaar zou hij ook komen, maar toen heeft hij afgezegd. Hij wilde dat goedmaken en zich ook eens tonen in Nederland. Daarnaast is dinsdag een gunstige dag, omdat hij zo op maandag nog een dag thuis kon zijn", weet Van den Akker.

"Pogacar krijgt een goede vergoeding, maar de bedragen met vijf nullen die ik wel eens hoor, gaan nergens over. Het komt niet eens in de buurt. Voor het geld hoeft hij het niet te doen. Hij heeft bovendien een privévliegtuig geboekt om te komen, dus dan blijft er weinig van de vergoeding over."

Van den Akker zou graag voor de Tour al renners vastleggen, maar weet dat hij in veel gevallen geduld moet hebben tot tijdens de rittenkoers. Naast Pogacar noemt hij wereldkampioen Mathieu van der Poel als voorbeeld. "Zij leven meer van dag tot dag en nemen beslissingen zoals ze koersen, op intuïtie. Het zijn kleurrijke renners", aldus Van den Akker.