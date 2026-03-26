Transgender Netwerk: 'IOC zwicht voor desinformatie en angst'

DEN HAAG (ANP) - Transgender Netwerk vindt de nieuwe regel van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) die transvrouwen uitsluit van deelname aan de vrouwencategorie "onverdedigbaar" en "onacceptabel". De belangenorganisatie wijst erop dat het besluit haaks staat op advies van experts van de VN en stelt dat "het IOC zwicht voor desinformatie en angstzaaierij van antirechtenbewegingen".

Het IOC meldde eerder donderdag dat alleen biologische vrouwelijke atleten in aanmerking komen om deel te nemen aan de onderdelen van de vrouwelijke categorie op de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. De vrouwen moeten een eenmalige genetische screeningstest afleggen waarmee hun geslacht wordt vastgesteld. Transgender vrouwen mogen niet meedoen aan de vrouwencategorie.

Transgender Netwerk stelt dat topsport onveiliger wordt voor vrouwen, omdat het afnemen van seksetesten bij vrouwen hun lichamelijke integriteit schendt. Daarnaast "zet dit ook de deur open naar discriminatie in de amateursport."