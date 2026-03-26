Trump: Iran liet tien olietankers door Straat van Hormuz

Iran heeft als "geschenk" toegestaan dat in totaal tien olietankers door de Straat van Hormuz mochten varen, zei de Amerikaanse president Donald Trump tegen de pers.

De Amerikaanse president vertelde dat Iran had beloofd dat "acht grote boten met olie" veilige doorgang mochten krijgen. Vervolgens zag hij op Fox News dat inderdaad acht tankers, onder Pakistaanse vlag, de zeestraat konden passeren. Later beloofde Teheran nog eens twee tankers te laten doorgaan, aldus Trump.

Eerder deze week zei Trump dat hij "een geschenk" had ontvangen van Teheran, maar hij zei toen niet wat het was. The Times of Israel berichtte woensdag wel al dat het ging om de veilige doorgang van tankers.