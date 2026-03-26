Trump: Iran liet tien olietankers door Straat van Hormuz

door Redactie
donderdag, 26 maart 2026 om 17:51
bijgewerkt om donderdag, 26 maart 2026 om 18:01
Iran heeft als "geschenk" toegestaan dat in totaal tien olietankers door de Straat van Hormuz mochten varen, zei de Amerikaanse president Donald Trump tegen de pers.
De Amerikaanse president vertelde dat Iran had beloofd dat "acht grote boten met olie" veilige doorgang mochten krijgen. Vervolgens zag hij op Fox News dat inderdaad acht tankers, onder Pakistaanse vlag, de zeestraat konden passeren. Later beloofde Teheran nog eens twee tankers te laten doorgaan, aldus Trump.
Eerder deze week zei Trump dat hij "een geschenk" had ontvangen van Teheran, maar hij zei toen niet wat het was. The Times of Israel berichtte woensdag wel al dat het ging om de veilige doorgang van tankers.
Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

Honderden kilometers onder onze voeten ligt een verborgen oceaan die de herkomst van al het aardse water ter discussie stelt

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor “een onervaren moordenaar”.

