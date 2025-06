Triatlete Kingma maakt overstap naar wielrennen

LONDEN (ANP) - Triatlete Maya Kingma maakt de overstap naar het wielrennen. De 29-jarige Bredase sluit zich aan bij EF Education-Oatly, meldt die wielerploeg.

"De overstap naar het wielrennen heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. In het wielrennen zijn er zoveel verschillende soorten wedstrijden en tactieken spelen een veel grotere rol. Dat zijn de aspecten van het wielrennen die ik echt geweldig vind", legt Kingma haar overstap uit.

Kingma debuteert volgende maand tijdens de Ronde van Italië. "Er is geen druk. Ik ben gewend aan grote evenementen; ik ben al twee keer naar de Olympische Spelen geweest. Het vertrouwen van het team is een enorme opsteker. Dat maakt me erg enthousiast."

In acht jaar als professioneel atlete deed Kingma twee keer mee aan de Olympische Spelen. Vorig jaar eindigde ze in Parijs als zevende. Kingma won een gouden medaille op de World Triathlon Series en ze eindigde drie keer in de top tien bij de wereldkampioenschappen.