Verwaarloosde Nederlandse kinderen in Italië aangetroffen

In Noord-Italië zijn twee verwaarloosde Nederlandse kinderen van 9 en 6 jaar oud aangetroffen. Dat melden verschillende Italiaanse media, waaronder Corriere della Sera. De jeugdrechtbank in Turijn heeft bepaald dat de ouders niet in staat zijn om voor de kinderen te zorgen en heeft ze uit huis geplaatst.

Agenten van de carabinieri, de Italiaanse militaire politie, vonden de kinderen toen ze bij de afgelegen boerderij in het dorpje Lauriano waar het gezin verbleef melding kwamen maken van een evacuatiebevel. Dat bevel had te maken met overstromingen in het gebied.

Volgens lokale media stonden de kinderen niet ingeschreven bij de burgerlijke stand en waren de omstandigheden waarin ze leefden zeer onhygiënisch. De kinderen konden bovendien niet praten, lezen of schrijven en ze droegen nog luiers.

De vader, een 54-jarige Nederlander, zou sinds drie jaar in Italië verblijven. Van de 38-jarige moeder en de twee kinderen waren bij de lokale autoriteiten geen gegevens bekend.