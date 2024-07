Turnster Biles straalt tussen de sterren in Parijs

Voor een volgepakt Bercy, met sterren als Tom Cruise en Ariana Grande op de tribunes, heeft de Amerikaanse turnster Simone Biles een geslaagde comeback gemaakt op de Olympische Spelen. De ster van Rio 2016, waar ze vier gouden medailles won, overtuigde. Wel waren er enige zorgen over een mogelijke blessure aan haar linkerkuit.

Biles keerde vorig jaar op de WK in Antwerpen terug op het hoogste podium nadat ze twee jaar eerder op de Spelen van Tokio door mentale problemen meerdere finales had laten schieten. Daarna nam ze enige tijd afstand van haar sport . Maar in het Sportpaleis van de Belgische stad blonk ze ouderwets uit en turnde ze bovendien met de Biles II, een bij de vrouwen niet eerder vertoonde sprong met een yurchenko met dubbele hoeksalto.

Ook in Parijs liet ze haar eigen element zien, nadat ze eerder in de warming-up voor haar vloeroefening zich leek te hebben geblesseerd. Ondanks een stap bij de landing was de Biles II goed voor een score van 15,800. Het tussenklassement leidt ze ook met een score over vier toestellen van 59,566.