Wolven vallen tien keer vaker vee aan dan een jaar geleden: wat is er aan de hand?

In een jaar tijd is het aantal keer dat een wolf vee van boeren aanvalt vertienvoudigd, terwijl het aantal wolven amper verdubbeld is. Ze lijken dus veel agressiever geworden.

Vijf jaar geleden zagen we de eerste wolf in Nederland. Op dit moment lopen er 51 rond, een jaar geleden waren dat er nog 29. Hoe kan het dat ze zo veel vaker vee aanvallen?

Christian Jansen van BIJ12 legt uit in het AD : "De toename is vooral gerelateerd aan de toename van het aantal leefgebieden met een wolvenpaar - al of niet met jongen - en een toename van het aantal zwervende wolven in Nederland, door een toename van de populatie in het buitenland. Zo is er op de Veluwe en op de Utrechtse Heuvelrug een leefgebied bijgekomen en zijn er op diverse andere plekken jongen geboren en zijn roedels dus groter geworden. Maar de schade per roedel of leefgebied verschilt enorm en de aan- en afwezigheid van wolfwerende maatregelen is een belangrijke factor.”

Volgens wolvenexpert Maurice la Haye moeten de wolven leren waar ze eten kunnen vinden. "De wolven moeten nog leren waar in welk deel van het jaar voedsel te vinden is. In de loop van de jaren leren ze waar ze herten en zwijnen kunnen vinden en zullen ze zich dus meer richten op wilde prooidieren in plaats van schapen.”

En boeren nemen simpelweg te weinig maatregelen, aldus La Haye. "Zij zeggen: de mens staat boven de wolf en de wolf moet weg uit Nederland. Zodra ze maatregelen nemen, accepteren ze dat de wolf er is.”