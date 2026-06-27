Turnster Sanne Wevers vond rentree wel 'even heftig'

ROTTERDAM (ANP) - Turnster Sanne Wevers (34) is opgelucht dat ze haar eerste wedstrijd achter de rug heeft. Bij de Nederlandse titelstrijd in Ahoy turnde ze haar eerste toernooi sinds de Olympische Spelen van Parijs en kwam ze in actie op balk (13,500) en brug (11,800).

De olympisch balkkampioene plaatste zich met haar balkscore voor de toestelfinale van zondag, maar incasseerde een val aan brug. "Het was echt gaaf hier weer te staan", verklaarde Wevers achteraf. "Het was keihard werken richting het NK, om het weer te halen. Na twee jaar voor het eerst een wedstrijd turnen in een vol Ahoy is ook wel heftig. Ik werd geconfronteerd met mijn eigen kwetsbaarheid", zei ze.

"Normaal zit ik verder in het proces, heb ik veel meer diepte getraind. Nu was het er qua programma allemaal nog maar net. Het was een bewuste keuze om hier vandaag te staan, want dit soort wedstrijden in een vol Ahoy zijn een feestje voor de turnsport. Dat pak ik als sporter graag mee."

"Dit was een goede eerste stap", vervolgde Wevers. "Het vraagt allemaal nog wat meer doortraindheid. Het voelt nog een beetje ongemakkelijk, maar ik moet dat ook zien te handelen. Dat ik de druk van me afgooi en me focus op mijn taak. Soms kan het dan wat wiebelig zijn. Voor nu is het wat het is. Dat maakt turnen ook zo moeilijk. Het is een kunstje dat je thuis heel goed kan, maar uiteindelijk moet je het 'whenever, wherever' kunnen laten zien. Dat is een leuke uitdaging."