Turnster Visser buiten medailles in WK-brugfinale, goud Nemour

JAKARTA (ANP) - Turnster Naomi Visser is bij de WK in Jakarta buiten de medailles geëindigd in de toestelfinale op het onderdeel brug. Visser zette een stabiele oefening neer, maar haar score van 14,066 punten was niet voldoende voor een podiumplaats. Visser eindigde uiteindelijk op een gedeelde zesde plek.

Het goud ging naar regerend olympisch brugkampioene Kaylia Nemour uit Algerije (15,566). De onder neutrale vlag turnende Russin Angelina Melnikova greep het zilver (14,500). De Chinese Fanyuwei Yang pakte met dezelfde score (14,500) het brons. De lagere uitvoeringsscore van de Chinese bepaalde dat Melnikova boven haar eindigde.

Visser was tevreden over haar oefening in de finale. "Ik ben extra blij omdat deze oefening vrij nieuw is en ik hem goed wist uit te turnen", zei Visser. "Ik heb ook nog eentiende meer aan moeilijkheid geturnd ten opzichte van de kwalificaties. Uiteindelijk lever je dan misschien wat in qua uitvoering, maar ik ben blij dat ik er vol voor ben gegaan. Uiteindelijk zal ik de moeilijkheid verder moeten ophogen om in het vervolg hoger te kunnen eindigen. Daar hebben we ook al wel plannen voor, dus daar gaan we mee aan de slag. Ik denk dat dit WK een goede eerste stap was in deze nieuwe olympische cyclus. Nu is het tijd om verder te kijken richting volgende toernooien en weer stappen te zetten."

Meerkampfinale

Voor Visser was het haar derde brugfinale op een WK. In 2022 en 2023 stond ze ook al in de finale bij de wereldtitelstrijd. Beide keren eindigde ze als zevende.

De 24-jarige turnster was in Jakarta de enige Nederlandse met finaleplaatsen. Landgenote Sanna Veerman was eerste reserve voor de brugfinale. Visser eindigde donderdag in de meerkampfinale ondanks een val van de balk als negende.