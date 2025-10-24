Camerabrillen duiken op in het uitgaansleven: wat moet je doen als je stiekem gefilmd wordt?

Ze lijken op een doodnormale zonnebril, maar kunnen elk moment aan het filmen zijn. Camerabrillen – brillen met een ingebouwde camera – worden steeds populairder en moeilijker te onderscheiden van gewone exemplaren. Ze duiken op in het openbaar vervoer, winkels en zelfs in clubs. Maar mag je eigenlijk zomaar filmen met zo’n bril

Volgens privacyjurist Jeroen Terstegge is de wet duidelijk: “Heimelijk iemand filmen of fotograferen is strafbaar. In besloten ruimtes zelfs een misdrijf, op straat of in het openbaar vervoer een overtreding. Alleen als je duidelijk waarschuwt dat er gefilmd wordt, bijvoorbeeld met een bordje of tekst, pleeg je geen strafbaar feit.”

Ook het delen van beelden kan juridische gevolgen hebben. “Het portretrecht gaat niet over het maken van beelden, maar over het verspreiden ervan”, benadrukt Terstegge bij Radar. Plaats je herkenbare gezichten online zonder toestemming, dan ben je fout bezig – of zelfs strafbaar, bijvoorbeeld bij doxing.

Clubs mogen bezoekers weigeren

Niet alleen de wet stelt grenzen, ook organisaties mogen maatregelen nemen. Werkgevers kunnen camerabrillen verbieden en uitgaansgelegenheden mogen bezoekers weigeren die er een dragen. “Die bevoegdheid is niet onbeperkt, maar binnen de werkplek of op privéterrein mag zo’n verbod worden opgelegd”, aldus Terstegge.

Beveiliger Mayfen Rees, werkzaam in verschillende Amsterdamse clubs, voelt de bui al hangen. “Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar ik snap wel dat het een ding kan worden. Uiteindelijk denk ik dat zo iemand geweigerd kan worden met zo’n bril, omdat andere bezoekers zich veilig en op hun gemak moeten voelen.”

Volgens Rees draait het om vertrouwen tussen bezoekers en organisatie. “Als een fotograaf je vastlegt op een feest, kun je hem altijd vragen de foto te verwijderen. Zo’n bril botst met dat principe, want je weet niet waarvoor die beelden worden gebruikt.”

Toekomst vol rechtszaken

Terstegge verwacht dat camerabrillen voor nieuwe juridische discussies gaan zorgen. “We zien nu al dat mensen rechtszaken aanspannen tegen de buurman vanwege een beveiligingscamera of slimme deurbel en meestal winnen de buren. Voor camerabrillen zal dat waarschijnlijk niet anders zijn.”

Wie dus denkt onopvallend te kunnen filmen, kan zelf zomaar bij de rechter in beeld komen.