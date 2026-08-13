Turnster Wevers had zichzelf bij EK-rentree 'meer gegund'

ZAGREB (ANP) - Turnster Sanne Wevers (34) baalt van haar balkoefening bij de EK in Zagreb. Wevers kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,100 punten en staat na drie van de vijf subdivisies al op een vijfde plek.

"Dit is echt superjammer", zuchtte Wevers na afloop. "Ik zat er echt goed in, was er klaar voor. Dan overvalt het je dat je zo'n fout maakt. Het is superzonde. Ik had mezelf meer gegund."

Een plek in de toestelfinale, waarin de beste acht turnsters in actie komen, noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. "Ik weet dat er van alles kan gebeuren, maar een finaleplek lijkt me onhaalbaar. Er komen echt nog veel landen in actie. Als ik die finale haal, zou dat echt een wonder zijn. We zien het aan het eind van de dag."

Comeback

Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentree. De balkspecialiste kwam bij de Olympische Spelen van Parijs van 2024 voor het laatst in actie en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. "Ik ben nog steeds heel blij met die keuze", zegt Wevers. "De eerste stap is weer gezet, al laat ik hier niet helemaal zien wat ik kan. Dat is jammer."

Met de Nederlandse ploeg moet Wevers nog tot vrijdagavond afwachten of de teamscore van 158,697 punten voldoende gaat zijn voor een plek in de landenfinale (top-acht). "Ik denk dat we aardig overeind blijven, maar het is moeilijk in te schatten", zegt Wevers. "We hebben in ieder geval een lat neergelegd voor de concurrentie."