Hoge temperaturen hangen samen met meer zelfdodingen

Extreme hitte maakt niet alleen fysiek kwetsbaar. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen er ook op dat hogere temperaturen samenhangen met een tijdelijk verhoogd risico op suïcidaal gedrag en zelfdoding . Dat verband is complex: hitte is nooit dé verklaring, maar kan bestaande psychische problemen wel verergeren.

Een grote internationale studie zag in meerdere landen dat het risico op zelfdoding doorgaans oploopt naarmate de temperatuur stijgt. Ook een recente overzichtsstudie concludeert dat hitte en sterke temperatuurschommelingen worden geassocieerd met meer mentale klachten, ziekenhuisbezoeken wegens psychische aandoeningen en suïcidaal gedrag. Onderzoekers waarschuwen tegelijk dat de effecten per land, seizoen en bevolkingsgroep kunnen verschillen.thelancet+1

De mogelijke verklaringen lopen uiteen. Slecht slapen door warme nachten, lichamelijke stress, uitdroging, prikkelbaarheid en minder sociale contacten kunnen mensen die al kwetsbaar zijn extra onder druk zetten. Nederlandse klimaatdeskundigen noemen naast lichamelijke gezondheidsproblemen daarom ook meer mentale klachten en meer gevallen van zelfmoord als mogelijk gevolg van hitte.

Dat maakt verkoeling en contact tijdens warme dagen extra belangrijk, zeker voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn of zich geïsoleerd voelen. Een simpel berichtje, samen even naar een koelere plek gaan of vragen hoe het werkelijk gaat, kan verschil maken.

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